Colegial sospechoso de matar a compañero enfrenta fuerte acusación de la Fiscalía

La Fiscalía de Flagrancia de Liberia presentó este jueves la acusación contra un colegial de apellido Rodríguez, sospechoso de cometer un delito de homicidio calificado en perjuicio de un compañero suyo.

La víctima fue Liann Alejandro Rivas Quesada.

Durante una audiencia realizada esta mañana, las autoridades también lograron que se prorrogara la prisión preventiva del joven hasta el 30 de octubre del 2026, fecha en la que finalizaría el juicio oral y público previsto para iniciar un día antes.

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OIJ detiene a sospechoso de asesinato a colegial en Liberia. (OIJ/Cortesía)

Rodríguez permanece detenido desde el pasado 10 de marzo, cuando fue capturado en barrio Corazón de Jesús, en Liberia.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 9 de marzo en una parada de buses ubicada en el sector de Colorado de Liberia.

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Ese día, el sospechoso y la víctima habrían sostenido una discusión que terminó en una agresión.

Tras el ataque, el ofendido fue trasladado a un centro médico; sin embargo, falleció poco tiempo después debido a la gravedad de las heridas.

El caso se tramita bajo el expediente 26-000795-060-PE.