Mujer asesinada en Hatillo 8 regresaba de enterrar a su mamá

La mujer que perdió la vida la tarde de este viernes en Hatillo 8, en San José, regresaba de enterrar a su madre cuando fue asesinada a balazos en una de las alamedas de la comunidad.

La víctima fue identificada como María Graciela Jiménez Jiménez, tenía 47 años y era madre de tres hijos. Horas antes había despedido a su mamá, identificada como Carmen Jiménez, de 82 años, quien falleció el pasado 30 de abril por problemas de salud.

Apenas había pasado una hora de que la mujer y su familia estuvieron en la misa de su madre en barrio Don Bosco en San José.

Una mujer fue asesinada y otra baleada en Hatillo 8 (Cortes/Cortesía)

Mujer fue asesinada en alameda de Hatillo 8 (Silvia Cot /silvia coto)

Según información preliminar, la mujer primero pasó por una pulpería y luego emprendió camino hacia su vivienda junto a una amiga. Sin embargo, cuando iba por una de las alamedas cercanas a un play comunal, fue interceptada y atacada a tiros.

“Se escucharon muchos balazos”, relató un vecino a La Teja sobre el momento de pánico vivido en la comunidad.

Producto del ataque, además de la víctima mortal, la amiga resultó herida tras recibir un disparo en una pierna.

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia a eso de las 3:23 p. m. y trasladó a la sobreviviente en condición urgente al Hospital San Juan de Dios.

Mientras tanto, agentes del Organismo de Investigación Judicial permanecen en el sitio realizando el levantamiento del cuerpo y recolectando evidencia balística, entre ellas varios casquillos.

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De manera extraoficial, entre vecinos circula la versión de que podría existir un tema de amenazas detrás del caso; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades. Al parecer, años atrás su pareja fue asesinada.

Las investigaciones continúan para esclarecer este violento hecho y determinar quiénes son los responsables.