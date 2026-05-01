Sucesos

Mujer asesinada en Hatillo 8 regresaba de la pulpería cuando la emboscaron a balazos en alameda

El ataque ocurrió la tarde de este viernes en una alameda de Hatillo 8

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La mujer que perdió la vida la tarde de este viernes en Hatillo 8, San José, regresaba de una pulpería cuando fue atacada a balazos en una de las alamedas de la comunidad.

Mujer fue asesinada en alameda de Hatillo 8
La mujer fue emboscada en una alameda que tiene salida a la autopista. Fotos: Silvia Coto LT (Silvia Cot /silvia coto)

Según versiones preliminares, la víctima caminaba junto a al menos otras dos mujeres cuando varios disparos alertaron a vecinos de la zona.

Mujer fue asesinada en alameda de Hatillo 8
Mujer fue asesinada en alameda de Hatillo 8 (Silvia Cot /silvia coto)

El ataque ocurrió cerca de un play, donde, según testigos, la mujer habría sido interceptada mientras caminaba.

“Se escucharon muchos balazos”, comentó un vecino a La Teja, al describir el momento de pánico que se vivió en la comunidad.

Producto del ataque, además de la víctima mortal, otra mujer resultó herida tras recibir un disparo en una pierna.

Personal de la Cruz Roja atendió la emergencia a eso de las 3:23 p. m. y trasladó a la sobreviviente en condición urgente al Hospital San Juan de Dios.

LEA MÁS: Mujer murió tras violento ataque a balazos en Hatillo 8; otra fue llevada grave al hospital

Mientras tanto, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permanecen en el sitio realizando el levantamiento del cuerpo y recolectando evidencia balística, entre ella varios casquillos.

Una versión extraoficial que circula entre vecinos apunta a que podría existir un tema de amenazas detrás del caso; no obstante, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes están detrás de este violento hecho.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la señora.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hatillo 8mujer asesinadaoijalamedabalazos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.