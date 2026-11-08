Mujer cayó desde el techo de una vivienda en Desamparados y fue trasladada crítica al hospital

Una mujer fue trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios luego de sufrir una caída desde un techo durante la madrugada de este domingo en San Miguel de Desamparados, San José.

Lo más sorprendente de todo es que la emergencia fue reportada a las 3:57 a. m., cuando los cuerpos de socorro recibieron la alerta por la caída de la mujer.

La señora fue trasladada en condición grave. (Cruz Roja/Cortesía)

La Cruz Roja movilizó una unidad de soporte avanzado para atenderla y, debido a la gravedad de su condición, la trasladó de urgencia al centro médico.

LEA MÁS: Joven de 16 años murió tras recibir múltiples balazos en Matina, Limón

De momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la caída de la señora.