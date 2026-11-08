Sucesos

Mujer cayó desde el techo de una vivienda en Desamparados y fue trasladada crítica al hospital

Trasladada en estado crítico al Hospital San Juan de Dios tras caída desde un techo en San Miguel de Desamparados

Por Silvia Coto

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Una mujer fue trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios luego de sufrir una caída desde un techo durante la madrugada de este domingo en San Miguel de Desamparados, San José.

Lo más sorprendente de todo es que la emergencia fue reportada a las 3:57 a. m., cuando los cuerpos de socorro recibieron la alerta por la caída de la mujer.

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La señora fue trasladada en condición grave. (Cruz Roja/Cortesía)

La Cruz Roja movilizó una unidad de soporte avanzado para atenderla y, debido a la gravedad de su condición, la trasladó de urgencia al centro médico.

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De momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la caída de la señora.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.