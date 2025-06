Mujer esperaba la visita de su mamá y su hermana, pero una mortal tragedia impidió que llegaran

Ambas mujeres fueron embestidas por un carro. Foto El Norte Hoy. (FAceboook/Ambas mujeres fueron embestidas por un carro. Foto El Norte Hoy.)

Andrea Jirón Méndez esperaba con ansias la visita de su mamá y una de sus hermanas; sin embargo, ninguna de ellas pudo llegar a su casa, todo por culpa de una mortal tragedia que se les interpuso en el camino.

Doña María Lidia Méndez Herrera, de 67 años, y su hija Saray Patricia Jirón Méndez, de 29 años, salieron de su casa la noche de este jueves para dirigirse a la casa de Andrea, pero ambas fueron embestidas por un carro.

“Ellas venían para mi casa, ni tan siquiera habían cruzado la calle y ni la iban a cruzar, porque venían por la vía normal, pero el muchacho, por venir a alta velocidad, me las quitó”, dijo Jirón a La Teja.

Doña María Lidia murió de forma inmediata en el lugar del accidente, debido a las graves heridas que sufrió, mientras que Saray fue llevada en condición crítica a un centro médico.

Muy delicada

La tragedia que tiene a Andrea y a toda su familia con el corazón hecho pedazos, ocurrió a eso de las 6:50 p.m. de este jueves 19 de junio en el sector de Katira de Guatuso; específicamente, en la urbanización Vargas Amaya, donde se encuentra la casa de su mamá.

La Cruz Roja informó que el comité de la zona fue alertado sobre dos personas atropelladas, por lo que, de inmediato, despachó dos ambulancias al lugar del sitio.

Cuando los paramédicos llegaron a la escena, determinaron que, lamentablemente, ya no había nada que hacer por la señora, mientras que su hija fue llevada en condición delicada a la clínica de Guatuso.

Se supo que, posteriormente, debido a las heridas que sufrió, Saray fue trasladada al Hospital San Carlos, donde permanece internada.

“Mi hermanita está muy delicada, ella está en cuidados intensivos”, agregó Andrea.

Doña María Lidia Méndez era muy querida y conocida en Katira de Guatuso. Foto tomada de Facebook. (Facebook/Doña María Lidia Méndez era muy querida y conocida en Katira de Guatuso. Foto tomada de Facebook.)

Recién habían salido

En medio de lágrimas y con el corazón hecho un puño, Andrea relató que su mamá y su hermana tenían pocos minutos de haber salido de su casa cuando fueron embestidas por el carro.

“Ellas ni tan siquiera habían salido casi de la casita, ellas viven como a la mitad de la urba, y al final de la urbanización fue donde las atropello ese carro, ni siquiera pudieron llegar a medio camino de mi casa”, explicó Jirón.

“Ellas venían por la vía normal, ni tan siquiera habían salido de la urbanización y él las levantó ahí”. — Andrea Jirón, hija de María Lidia y hermana de Saray.

La peor llamada

Pasadas las 7 p.m. de este jueves, Andrea recibió la llamada que ninguna persona desearía recibir.

“A mí me llamó mi sobrinito, me dijo que mi mamá había tenido un accidente. No pensé que fuera algo así, pero cuando llegué al lugar la encontré muerta”, dijo entre lágrimas.

En cuanto al conductor del carro involucrado en el mortal accidente, se supo que se trataría de un hombre apellidado Rizo, quien se quedó en el lugar del accidente.

Según fotos que circulan en redes sociales, al aparecer, este conducía un vehículo tipo pick-up con cabina que, supuestamente, sería de una empresa que brinda servicios de cable e internet.

Hasta este momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no ha brindado una versión oficial acerca de cómo habría ocurrido el mortal accidente.

Doña María Lidia era muy conocida y querida en Katira de Guatuso, comunidad que está de luto por su muerte. Según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la señora era madre de seis hijos, todos mayores de edad.

La familia de la adulta mayor necesita de ayuda para afrontar todo lo que conlleva darle el último adiós como ella se lo merece, por lo que si usted desea aportar un granito de arena a la causa, puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al teléfono 8450-0257,a nombre de Andrea Jirón Méndez.