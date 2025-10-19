Mujer está grave luego sufrir quemaduras con agua hirviendo

La mujer fue llevada a la clínica muy delicada tras sufrir quemaduras.

Una mujer sufrió quemaduras graves la noche del sábado en Buena Vista de Guatuso, en Alajuela.

Según informó la Cruz Roja, ellos recibieron la alerta de una mujer quemada con agua caliente, por lo que una ambulancia acudió de inmediato al lugar para atender a la víctima.

La mujer sufrió quemaduras en la cara y el tórax.

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue trasladada en condición crítica a la Clínica de Guatuso para recibir atención especializada.

Las autoridades y el personal médico hacen un llamado a extremar precauciones al manipular líquidos calientes, especialmente en el hogar, para evitar accidentes de este tipo.