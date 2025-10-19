Preocupación en Cartago por nuevo hecho violento registrado esta madrugada

Un hombre fue asesinado en una balacera en Cartago. (Silvia Coto)

Una balacera acabó con la vida de un hombre la madrugada de este domingo en Cartago.

La alerta ingresó a la Cruz Roja a las 12:34 a.m., por lo que despacharon una ambulancia hasta San Rafael, en Oreamuno, Cartago.

Al llegar, los socorristas constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El hombre recibió múltiples heridas de bala.

Los agentes del OIJ llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas del hecho, así como la identidad del hombre asesinado.

