Sucesos

Preocupación en Cartago por nuevo hecho violento registrado esta madrugada

Una balacera en San Rafael de Oreamuno, Cartago, dejó a un hombre fallecido

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Un hombre fue asesinado en una balacera en Cartago. (Silvia Coto)

Una balacera acabó con la vida de un hombre la madrugada de este domingo en Cartago.

La alerta ingresó a la Cruz Roja a las 12:34 a.m., por lo que despacharon una ambulancia hasta San Rafael, en Oreamuno, Cartago.

LEA MÁS: “Mi hijo se murió y me lo revivieron”: madre cuenta el drama que vive tras accidente en Tres Ríos

Al llegar, los socorristas constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Conductor pierde la vida tras caída de vehículo a un guindo en Bijagual de Aserrí

El hombre recibió múltiples heridas de bala.

Los agentes del OIJ llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo.

LEA MÁS: Fiesta terminó en funeral: mamá salió a comprar queque de cumpleaños a su hijo y nunca regresó por esta terrible razón

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas del hecho, así como la identidad del hombre asesinado.

LEA MÁS: Fiesta terminó en funeral: mamá salió a comprar queque de cumpleaños a su hijo y nunca regresó por esta terrible razón

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cartagooreamunobalacera Cartagohombre fallece San Rafael OreamunoCruz Roja CartagoOIJ investigación homicidioheridas de bala cartago
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.