Conductor pierde la vida tras caída de vehículo a un guindo en Bijagual de Aserrí

Un fatal accidente de tránsito ocurrió la noche de este sábado en Bijagual de Aserrí

Por Silvia Coto
Un accidente cobró la vida de un conductor en Aserrí
Un accidente cobró la vida de un conductor en Aserrí (Rescate /Rescate Urbano)

Un conductor falleció la noche del sábado al caer con su carro a un guindo en Bijagual de Aserrí.

El accidente ocurrió un kilómetro al este de la escuela de Bijagual, en La Legua de Aserrí.

Un accidente cobró la vida de un conductor en Aserrí
El carro cayó a 50 metros. Fotos: Rescate Urbano (Rescate /Rescate Urbano)

Bomberos y personal de Rescate Urbano Costa Rica llegaron rápidamente luego de ser alertados, pero se toparon con un escenario complicado: el vehículo había caído a un abismo de unos 50 metros de profundidad.

“Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, no se logró rescatar con vida a la persona que se precipitó con su vehículo”, informó Rescate Urbano.

Un accidente cobró la vida de un conductor en Aserrí
Los rescatistas realizaron un complejo rescate en Aserrí (Rescate /Rescate Urbano)

El rescate fue complejo debido al difícil acceso, la oscuridad de la zona y la posición en la que quedó el carro. Los socorristas descendieron utilizando cuerdas y equipo especializado para recuperar el cuerpo del conductor.

Aunque aún no hay confirmación oficial del OIJ, trascendió que la víctima sería un hombre de apellido Bonilla.

Los agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo.

accidente Bijagualcarro cayó a un guindoconductor murió Aserrírescate urbano Costa Ricaatal accidente La LeguaBomberos Aserrí
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

