Conductor pierde la vida tras caída de vehículo a un guindo en Bijagual de Aserrí

Un accidente cobró la vida de un conductor en Aserrí (Rescate /Rescate Urbano)

Un conductor falleció la noche del sábado al caer con su carro a un guindo en Bijagual de Aserrí.

LEA MÁS: Caso de Ligia Faerron es catalogado como femicidio y esto pidieron contra principal agresor

El accidente ocurrió un kilómetro al este de la escuela de Bijagual, en La Legua de Aserrí.

El carro cayó a 50 metros. Fotos: Rescate Urbano (Rescate /Rescate Urbano)

Bomberos y personal de Rescate Urbano Costa Rica llegaron rápidamente luego de ser alertados, pero se toparon con un escenario complicado: el vehículo había caído a un abismo de unos 50 metros de profundidad.

LEA MÁS: Fiesta terminó en funeral: mamá salió a comprar queque de cumpleaños a su hijo y nunca regresó por esta terrible razón

LEA MÁS: Fatal noche en carretera: tres personas pierden la vida en accidentes de tránsito

“Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, no se logró rescatar con vida a la persona que se precipitó con su vehículo”, informó Rescate Urbano.

Los rescatistas realizaron un complejo rescate en Aserrí (Rescate /Rescate Urbano)

El rescate fue complejo debido al difícil acceso, la oscuridad de la zona y la posición en la que quedó el carro. Los socorristas descendieron utilizando cuerdas y equipo especializado para recuperar el cuerpo del conductor.

Aunque aún no hay confirmación oficial del OIJ, trascendió que la víctima sería un hombre de apellido Bonilla.

Los agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo.