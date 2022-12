Mujer exige justicia por homicidio de hermano: “Sentimos como si él no valiera ni un peso”

Bernard Aird tenía 37 años de trabajar para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.

Patricia Aird y su familia viven una pesadilla que inició hace más de cinco años, pues ese es el tiempo que llevan esperando que se haga justicia por el atroz homicidio de su hermano Bernard Aird Barrot, de 58 años, quien fue asesinado en abril del 2017.

“Nosotros nos sentimos como si mi hermano no valiera nada, como si él no valiera ni un peso”, dijo Patricia a La Teja, refiriéndose a todos los años que han pasado sin que el caso de su hermano sea elevado a juicio.

Bernard, quien era técnico del departamento de Tecnologías de Información en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), fue asesinado dentro de su casa, en la alameda Los Melones, en Zetillal de Goicoechea.

El crimen fue descubierto por dos de sus compañeros de trabajo, que llegaron a buscarlo extrañados de que Aird hubiera faltado dos días seguidos a la oficina. El OIJ informó que el señor tenía ocho puñaladas, entre el pecho, el estómago y el cuello.

En agosto del 2019, el OIJ detuvo a una pareja de novios como sospechosos. Se trata de un hombre apellidado Hernández Jaén, de 25 años, y una mujer de apellidos Jiménez Herrera, de 25. El muchacho vivía a pocos metros de la casa de Aird.

Además, ese mismo mes capturaron a un sujeto de apellidos Castro Quirós, quien sería la persona contratada por la pareja para cometer el crimen.

Según cuenta Patricia, su hermano le habría pedido ayuda a Hernández para configurar un celular que se había comprado y de alguna manera, en apariencia, el joven aprovechó eso para obtener la información de las cuentas bancarias de Bernard y así robarle ¢10 millones.

Al parecer, Aird se enteró de la situación y les dijo que debían devolverle el dinero o los denunciaría, aproximadamente una semana después fue que se halló el cuerpo de Bernard.

Indignados

Patricia contó que ella y el resto de su familia están muy indignados con el accionar de las autoridades, pues, en su opinión, han pasado demasiados años y el caso parece estar estancado.

“La situación es que no están haciendo nada, porque ya saben quiénes fueron los que le robaron y por qué lo mataron, entonces yo no entiendo por qué si todo esta ahí (en el expediente), esto no se eleva a juicio.

“Cómo es posible que muchos casos como el de la doctora (María Luisa Cedeño), el de la muchacha Luany y otros de femicidios ya han sido llevados a juicio y el caso de mi hermano este ahí como en el olvido”, dijo Aird.

A ese sentimiento se une Gerson, otro hermano de Bernard, quien incluso dijo que una vez en la Fiscalía le dijeron que el caso estaba por ser llevado a juicio, pero desde eso han pasado varios años.

“Hace dos años y medio o tres me reuní con el fiscal del caso, me dijo que ya estaban detenidos los sospechoso y que ese juicio sería en pocas semanas, cosa que no ha pasado, además insistió en que no pidiéramos que pagaran lo robado, ya que esta gente no tenía los medio para pagar”, dijo Gerson.

Una vela en su honor

Mientras siguen esperando que las autoridades hagan justicia, sus hermanos lo recuerdan a diario, especialmente en su cumpleaños y en la semana en la que le arrebataron la vida.

“El día del cumpleaños le pongo una velita. Durante la Semana Santa, que para mí es la más triste (por el homicidio), todos los días le pongo una velita, porque realmente no supimos cuál fue el día exacto en el que lo mataron, aunque dicen que habría sido en el miércoles Santo del 2017″, dijo Patricia.

La pareja actualmente está en libertad y cumpliendo medidas cautelares. Foto: Cortesía OIJ.

“En lo personal, sí me causa temor y me llena de cólera el que estén libres, ya que casos más nuevos ya fueron a juicio”. — Gerson Aird, hermano de Bernard.

Actos como esos son los que le dan fuerza a la familia de Bernard para no desfallecer ante una justicia que para ellos no ha sido pronta ni cumplida.

“La esperanza es lo último que se pierde, para nosotros es fundamental y ojalá que llegue la justicia y que esta gente vaya a juicio y pague por lo que hicieron”, añadió la hermana de Bernard.

Sigue en investigación.

Consultada sobre esta caso, la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José solo informó que el caso se encuentra en investigación dentro de la etapa preparatoria, por los presuntos delitos de homicidio calificado, estafa informática y robo agravado.

Además, la Fiscalía indicó que solo la pareja, conformada por Hernández Jaén y Jiménez Herrera, está cumpliendo las medidas cautelares de firmar una vez al mes, mantener un domicilio actualizado e impedimento de salida del país, mientras que Castro Quirós estaría en libertad sin ningún tipo de medida.