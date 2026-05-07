Mujer inocente herida por bala perdida en tiroteo en Paseo Colón llevaba a bebé en brazos

La mujer que resultó herida por una bala perdida durante una balacera ocurrida la tarde de este jueves en el Paseo Colón, en San José, llevaba a un bebé en sus brazos al momento del ataque.

Balacera en el Paseo Colón en San José deja un fallecido y un herido (cortesia/Cortesía)

Los hechos se registraron cuando tres personas que viajaban en un vehículo fueron interceptadas por varios pistoleros, quienes dispararon de manera indiscriminada contra el carro que sería un servicio de plataforma.

Producto del ataque, un hombre falleció en el sitio, mientras que otro hombre y una mujer que viajaban en el automóvil resultaron heridos. Además, una pasajera de un autobús de una ruta de Santa Cruz (Guanacaste) - San José también fue alcanzada por una bala en una de sus piernas.

Según las autoridades, la mujer afectada que viajaba en el bus iba con un bebé alzado al momento de la balacera, situación que generó gran angustia entre los presentes.

Así lo confirmó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, quien indicó que tanto el hombre como la mujer heridos en el vehículo fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios y se encuentran fuera de peligro.

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Solano explicó además que, tras el incidente, hubo momentos de gran consternación debido a que el bebé presentaba rastros de sangre, lo que hizo pensar inicialmente que también había sido impactado. Sin embargo, aclaró que la sangre pertenecía a la herida sufrida por la madre.

Las autoridades mantienen la investigación en curso para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables de la balacera.