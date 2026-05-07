Tiroteo en Paseo Colón deja un muerto y dos mujeres heridas, una iba en un bus

Una balacera ocurrida la tarde de este jueves en Paseo Colón, dejó un hombre fallecido y dos personas heridas.

Según información de la Cruz Roja , el reporte ingresó a las 2:22 p. m. alertando sobre varias personas heridas por arma de fuego en la zona cerca de Torre Mercedes. Quienes caminaban por la zona reportaron que escucharon gran cantidad de detonaciones.

Balacera en el Paseo Colón en San José deja un fallecido y un herido (cortesia/Cortesía)

Al llegar al sitio, los socorristas atendieron a un hombre adulto que se encontraba dentro de un carro; sin embargo, al momento de la valoración había fallecido.

Trascendió que el carro baleado es de una plataforma de transportes.

De manera preliminar, también se informó sobre otras dos personas afectadas por el ataque: una mujer que viajaba en el vehículo del ahora fallecido y otra persona que se trasladaba en un autobús que pasaba por el lugar.

Balacera en el Paseo Colón en San José deja un fallecido y un herido (cortesia/Cortesía)

Según se indicó, ambas mujeres aparentemente fueron atendidas por una unidad médica privada, por lo que la Cruz Roja no pudo confirmar su condición actual.

Las circunstancias que rodean el hecho aún no están claras y serán investigadas por las autoridades judiciales.