Mujer muere de forma terribe en ascensor de iglesia en Heredia centro

Una mujer adulta murió luego de quedar prensada por un ascensor de una iglesia cristiana en Heredia, frente al Palacio de los Deportes.

La tragedia fue reportada a las 3:28 p. m. de este jueves 13 de agosto, dijeron los Bomberos .

La Cruz Roja recibió la alerta y desplazó al sitio recursos de soporte básico de vida, soporte avanzado y personal especializado en rescate para atender la emergencia y realizar las labores necesarias para liberar a la mujer.

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Una emergencia movilizó esta tarde a equipos de rescate hasta Heredia Centro, donde una mujer adulta quedó prensada por un ascensor. Foto: Ilustrativa (Foto: Cruz Roja/Foto: Cruz Roja)

Tras completar la liberación, los socorristas confirmaron que la paciente no presentaba signos vitales.

La escena quedó posteriormente bajo custodia de las autoridades policiales, que deberán realizar los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Por el momento, no ha trascendido la identidad de la víctima ni cómo se produjo el accidente.