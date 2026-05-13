Sucesos

Mujer murió tras aparatoso accidente en moto y caer a un río en Cariari

La víctima, de 30 años, fue localizada sin signos vitales

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Por Silvia Coto

Una mujer, de 30 años, falleció la madrugada de este miércoles tras sufrir un accidente en motocicleta y caer dentro de un río en La Rita de Pococí, Limón.

Según el reporte de la Cruz Roja, el incidente fue atendido a eso de las 5:53 a.m., luego de que se alertara sobre el vuelco de una motocicleta.

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Cuando los socorristas llegaron al sitio, localizaron la moto dentro de un río y atendieron a una mujer, quien presentaba múltiples traumas.

mujer fallecida en accidente en Cariari
La mujer falleció tras caer en el río. (cortesía/cortesía)

Ella ya estaba fallecida.

Por ahora no han trascendido las circunstancias que provocaron el accidente, ni si hubo otros vehículos involucrados. Las autoridades se encargarán de investigar lo ocurrido.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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