Mujer murió tras aparatoso accidente en moto y caer a un río en Cariari

Una mujer, de 30 años, falleció la madrugada de este miércoles tras sufrir un accidente en motocicleta y caer dentro de un río en La Rita de Pococí, Limón.
Según el reporte de la Cruz Roja, el incidente fue atendido a eso de las 5:53 a.m., luego de que se alertara sobre el vuelco de una motocicleta.
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Cuando los socorristas llegaron al sitio, localizaron la moto dentro de un río y atendieron a una mujer, quien presentaba múltiples traumas.
Ella ya estaba fallecida.
Por ahora no han trascendido las circunstancias que provocaron el accidente, ni si hubo otros vehículos involucrados. Las autoridades se encargarán de investigar lo ocurrido.