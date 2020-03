“No voy a decir que ha sido un proceso fácil, porque sería mentir, a veces uno se siente un poco frustrado al ver que no puede hacer las mismas cosas que antes, pero creo que es cuestión de tiempo. He tenido fortaleza gracias a Dios y eso me ha ayudado a adaptarme. Aún me cuesta mucho amarrarme los zapatos y cocinar, pero no me voy a rendir”, aseguró la valiente.