Mujer que prendió fuego a su novio y provocó su muerte enfrentará esta condena

El Tribunal Penal de Pérez Zeledón condenó a una mujer de apellido Bermúdez a 15 años de prisión tras declararla responsable del delito de homicidio calificado en perjuicio de su novio de apellido Segura.

La sentencia fue dictada mediante un procedimiento abreviado que quedó en firme.

Según los hechos acreditados, para febrero de 2024, la imputada y la víctima mantenían una relación sentimental de unión de hecho y residían en San Isidro de Pérez Zeledón.

La sentencia fue dictada en los tribunales de Pérez Zeledón (Jorge Castillo)

El 21 de febrero de ese año, el hombre se encontraba durmiendo en una cama dentro de la vivienda que compartía con Bermúdez. Según la acusación, en ese momento la mujer habría actuado con la intención de causarle la muerte.

La imputada roció líquido inflamable sobre el cuerpo del hombre, sus vestimentas y la cama, lo que provocó un incendio que le ocasionó lesiones de extrema gravedad.

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A raíz del fuego, la víctima sufrió quemaduras severas en gran parte de su cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla.

Debido a la gravedad, fue remitido al Hospital San Juan de Dios, donde permaneció internado en la Unidad de Quemados y luego en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Pese a los esfuerzos médicos y múltiples intervenciones, Segura falleció el 24 de mayo de 2024 en el centro médico, como consecuencia de las lesiones sufridas.

Tras el análisis del caso, el tribunal dictó la condena de 15 años de cárcel contra Bermúdez, resolución que ya se encuentra en firme.