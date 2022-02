Mujer se ha quedado dos veces con ganas de subirse a un avión por supuestas estafas

Los expertos aseguran que para los viajes la gente se deja llevar por las experiencias y comentarios de otros para contratar una agencia de viajes. Foto: Shutterstock.

La ilusión que tiene doña Ana Solís de viajar con su familia la ha hecho tropezar dos veces en la misma piedra, y el soñado paseo a Cancún, México, le ha salido carísimo y ni siquiera ha puesto un pie en el avión.

Según nos contó, ha vivido un viacrucis para recuperar su dinero, situación que parece imposible.

“En febrero del año pasado compré cinco espacios para ir a Cancún con mi familia con la agencia Vishe Experience, los paquetes que tenían eran muy cómodos y además en Faebook tenían muy buenos comentarios, me salían en $1495 (unos ¢950 mil) y reserve con $495 (unos ¢315 mil) en marzo”, dijo la vecina de San José.

Doña Ana asegura que dos meses después empezó a ver en las redes sociales de la agencia comentarios negativos que le encendieron las alarmas.

“No se estaban dando los viajes ni las devoluciones, empecé a desconfiar y a llamar a la gerente, quien me dijo no me preocupara por el viaje, pero no se dio, empecé a localizar a otras personas que estaban igual que yo e hicimos un grupo de WhatsApp, pero la señora desapareció”, dijo Solís.

La afectada asegura que en todo momento la encargada de la agencia les dijo que los viajes no se podían dar por la pandemia.

“Yo mandé la denuncia a la Fiscalía por correo y el 3 de enero pasado me dijeron que me presentara porque existen treinta denuncias más, al parecer, la señora se fue a Estados Unidos”, aseguró.

Sin embargo, doña Ana asegura que la ilusión que tenía por hacer su viaje con la familia era tan grande que buscaron otra agencia.

“Puse todo en manos de Dios y otra vez compré para seis personas, hice tres depósitos, en total $1.984 (casi ¢1.300.000) poco después el señor me dijo que no me iba a poder dar el viaje, hasta que le pagara el resto, él me iba a dar en octubre los tiquetes cuando tuviera pago el cincuenta por ciento del viaje, pero cuando llegó la fecha me dijo que la aerolínea no le sostuvo los boletos que tenía reservados”, dijo la afectada.

El gerente le mandó un contrato en que le decía que en un mes le iban a devolver el dinero, eso sería en diciembre.

“Llegamos a enero y yo le empecé a escribir todos los días, un día me llamó y me dijo que sería la primera semana de enero, pero después me indicó que la agencia no iba a poder pagar todo, me ofreció $300 (¢192 mil) por semana durante seis semanas, yo le dije ‘está bien, pero me cumple’, me dijo que el primer pago se hizo por sinpe y no fue así”, explicó.

Doña Ana relata que el encargado de la agencia le dio los códigos con los que se registraron al ICT, pero ella se puso a averiguar y se dio cuenta que ese código es de otra agencia que alquilaba en el mismo edificio donde se ubica con la que hizo el negocio.

“Tuvo que desocupar ese local por la cantidad de quejas que había, el local estaba en Calle Blancos”, dijo.

Además de acudir al OIJ, también pidió ayuda con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Si usted quiere subirse al avión no haga negocios por WhatsApp. (Rafael Pacheco Granados)

Estafas viajeras

En las últimas semanas el tema con las agencias de viajes ha estado en el tapete, después de que se reportara la detención de un hombre de apellido Rey sospechoso de estafas con viajes, el OIJ estima que en este caso que las personas afectadas son 250 y que el fraude sería por ¢250 millones.

Yorkssan Carvajal, jefe de la sección de fraudes del OIJ, explicó que los casos con las agencias de viajes casi nunca llegan al OIJ como una estafa, pues no califican como tal.

“Casi siempre va terminar como un incumplimiento contractual tal y como lo dice la ley, para que exista una estafa tiene que existir el dolo, si la persona tiene la empresa brindan el servicio y tiene el antecedente, tiene la plataforma eso nunca va a ser estafa”, explicó.

Estos casos la mayoría de veces terminan en la vía administrativa y no penal.

“Si nosotros no podemos probar el dolo el caso se va por la vía civil y el caso se archiva”, dijo.

En el año 2021, el OIJ solo recibió 30 denuncias de personas que se presentaron en la Fiscalía sintiendo que fueron estafadas.

El investigador dio varios bolados para no caer en la trampa.

“La gente llega, la invitan a una cena, le preguntan si tienen una tarjeta de crédito y le ofrecen un montón de cosas, la persona cae, le ofrecieron hasta pagar en seis meses y cuando usted se dio cuenta le metieron millón y medio a la tarjeta y le dicen que fue un error y que lo van a arreglar y nunca le devuelven el dinero, y la empresa desaparece”, dijo Carvajal.

“Ese almuerzo rico le salió en millones, la gente cae mucho en esto”, agregó.

Otra son las promociones en redes sociales hacen la reservación por ese medio.

“La gente tiene que tener claro que Facebook, Instagram, Market Place no brindan información a Costa Rica, sus servidores están en Estados Unidos. WhatsApp tampoco nos da información, la gente negocia por números que no se pueden rastrear, los dineros no se recuperan”, explicó.

Carvajal recalcó que ahora la gente todo lo quiere hacer por WhatsApp, pero advirtió que le pueden estar escribiendo desde la cárcel.

Por su parte, Cinthya Zapata, directora del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), asegura que a ellos también les consultan mucho por temas con viajes, y que en algunos casos trasladan el expediente al Ministerio Público.

Lo que más atienden son incumplimientos de contrato, sobre todo de gente que paga antes de disfrutar el viaje, y nunca llega a viajar, que hacen contactos por WhatsApp y ni siquiera firman contrato. Las empresas no tienen ni oficina.

“Hay que cuestionarse si vale la pena dar la plata por adelantado a una empresa, mejor la ahorra y luego decide a quien comprar”, dijo Zapata.

Entre el 2019 y el 2021 el MEIC recibió 669 casos por incumplimiento de contrato.