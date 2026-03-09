Mujer sobrevive tras caer al río Torres en barrio México: testigos dicen que su pareja la habría lanzado

Una mujer fue rescatada este lunes por la Cruz Roja luego de que, aparentemente, fuera lanzada al río Torres por su pareja sentimental, en barrio México, San José.

Según información preliminar y el relato de algunos testigos, la mujer habría caído al cauce del río tras un presunto acto de violencia por parte de un hombre.

Las autoridades fueron alertadas a las 4:30 a.m. pero se desconoce a qué hora cayó.

La mujer será trasladada al hospital. (Cruz Roja/Cortesía)

Ante la alerta, unidades de la Cruz Roja se desplazaron rápidamente al lugar y los socorristas tuvieron que descender hasta el cauce del río.

La mujer logró mantenerse con vida al aferrarse a un tubo mientras llegaba la ayuda. Al momento del rescate, aparentemente se encontraba consciente y con capacidad de moverse, lo que hace presumir que se encuentra fuera de peligro.

Los cruzrojistas procedieron a estabilizarla en el sitio antes de trasladarla para su valoración médica.

Por el momento no se ha confirmado la identidad de la mujer, ella será trasladada a un centro médico.

Ahora serán las autoridades las que determinen qué ocurrió.