“Chicas, anoche soñé algo muy extraño y luego ya no pude dormir, soñé con esta muchacha que está desaparecida, Allison (creo que se llama así). Ella me decía que está bien, pero yo sentía un dolor tan grande en mi pecho que casi no podía respirar y me tomó de la mano y me dijo que le dijera a la mamá que donde buscaron ahí estaba ella, que no se fijaron bien y yo le dije que no conocía a la familia y ella me seguía repitiendo que les dijera”, dice el mensaje.