“El día del juicio fui a los Tribunales de Golfito, pero no me dejaron entrar, yo lo único que quería era que ese hombre (el sospechoso) me dijera las razones por las que le quitó la vida a mi esposo, pero nunca dijo qué fue lo que sucedió en esa isla, para entender por qué lo mataron, todos los días me preguntó las razones de su ausencia.