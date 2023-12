Mujer vive sin descanso desde que asesinaron a su hermana y no hallan sus restos para sepultarla

Yuri Diermissen no volvió a descansar desde que se enteró del asesinato de su hermana Juliana Idania Diermissen Noel, de 39 años, a quien no le han podido dar una sepultura como se lo merece.

El principal y único sospechoso de matarla es la pareja de Juliana, un sujeto identificado como Fernando Ramírez Mejía, de 45 años.

La pareja apenas tenía siete meses de relación sentimental y habría sido el tiempo más espantoso para ella, ya que al parecer era constantemente amenazada con un machete, también aparentemente sufría golpizas por parte de este sujeto, quien luego le decía que la amaba.

Lamentablemente esta situación terminó en pesadilla, de la cual aún no despiertan los familiares de la mujer, quienes solo desean sepultarla y tratar de cerrar un poco la herida.

Juliana Diermissen Noel habría sido asesinada por su pareja, su cuerpo no aparece. Foto: Archivo

El tipo se mantiene en fuga y es buscado desde noviembre anterior, al no saber el paradero de él, se desconoce qué hizo con Juliana, quien estaba viviendo en Pococí cuando se le perdió el rastro.

“Voy a trabajar y lo que hago es ver hacia el cielo y hablar con Dios, pedirle mucho para que me dé señales de dónde está mi hermana, que ese hombre se entregue (se refiere al sospechoso en fuga).

“La verdad no estoy en paz, es difícil saber que ella no aparece por ningún lado, el hombre no aparece y todo eso me preocupa, a veces solo duermo tres horas y me siento agotada porque paso llorando, pensando y me preocupa la situación, lo único que quiero es que ese hombre diga dónde está mi hermana para darle santa sepultura”, comentó Yuri.

Afirma que ella y su hermana eran muy cercanas y siempre se llamaban o hablaban por mensajes, la última vez que lo hicieron fue el 28 de octubre anterior, considera que el ataque lo sufrió entre el 29 y 30 de octubre.

“La última conexión que tuvo mi hermana en redes sociales fue el 29 de octubre.

“Mi hermana me llamaba muy seguido, ella cumplió años el 27 de octubre, luego yo cumplí el 31 de octubre y me preocupó que no me llamara, ni me escribiera porque siempre lo hacía, siempre estaba atenta”, añadió la hermana.

Desde entonces, ella junto a su familia han vivido días tristes, hubo otros integrantes de la familia que cumplieron años, pero no los disfrutaron y ya saben que estos próximos días de Navidad serán los más dolorosos al tener un integrante menos.

“Han sido días tristes pese a los cumpleaños, porque tengo otros dos hijos que cumplen empezando noviembre y ahora con las fechas de Navidad no hay disfrute ni paz. No hay día que no la llore”, afirmó la hermana.

Fernando Ramírez Mejía, de 45 años, es el principal sospechoso de matar y desaparecer el cuerpo de Juliana Diermissen. Foto: OIJ

LEA MÁS: Mamá clama por ayuda para dar con sospechoso de matar y desaparecer el cuerpo de su amada hija

Hermana le pidió que lo dejara

Yuri dice que la última publicación de su hermana fue en TikTok y se trataba de una canción que hablaba de que le habían hecho daño; sin embargo, ella vio la publicación hasta cuando trascendió la desaparición.

“Él la amenazaba con machete, lo sé porque cuando le hacíamos videollamada vi cómo la amenazaba, yo le decía que se saliera de ahí, que no me importaba mantenerla y quizás solo me ayudara cuidando a sus sobrinos.

“Ella me decía: ‘No te preocupes, yo estoy bien, él me dice que me ama’. Siempre le decía que la amaba luego de darle una golpiza, yo sabía que no era un hombre bueno desde que supe que la amezaba, también me decía que le daba guaro vaquero”, recordó la hermana.

La pareja se conoció por Facebook, Jualiana se fue de Heredia para vivir con ese sujeto en Pococí, donde la habría matado.

“No entendemos cómo ella dejó de vivir en la casa de mi papá para irse con este hombre, todo es muy extraño, pero no tenemos duda de que él le hizo algo a ella, porque de lo contrario ya se hubiese comunicado con nosotros”, dijo Yuri.

En esta vivienda mataron y sepultaron a Juliana Diermissen Noel, luego sacaron su cuerpo y lo desaparecieron. Foto: Archivo

Juliana es mamá de tres muchachos de otra relación, ellos tienen 17, 18 y 19 años.

Michael Soto, subdirector del OIJ, pide ayuda para ubicar al sospechoso lo antes posible.

“En apariencia este sujeto le quita la vida a su pareja, procede a enterrarla en la misma vivienda y posteriormente saca el cuerpo y lo deposita en un lugar que es desconocido para nosotros de momento.

“Este sujeto realizó una serie de acciones para esconder pruebas, como lo fue pintar la casa de habitacion y además quemar algunos elementos, en esta quema se produjo una serie de lesiones en su cuerpo, principalmente en sus piernas y brazos, le pedimos a la ciudadanía que nos ayude a localizar este sujeto lo antes posible por este terrible homicidio”, aseguró.

Si usted sabe dónde se esconde llame a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.