Mujeres se unen y piden mano dura contra supuesto violador en serie

Un grupo de mujeres planea manifestarse frente al Tribunal Penal de Puntarenas, en el arranque del juicio contra un supuesto violador en serie.

El acusado es un sujeto de apellidos Picado Ramírez, quien deberá enfrentar la justicia este martes 23 y miércoles 24 de abril, a partir de las 7:30 a.m.

Picado no tiene medidas cautelares y es señalado por varios casos de violación ocurridos entre febrero y marzo del 2022, en Cóbano de Puntarenas.

Las víctimas son ocho mujeres, una de ellas incluso era menor de edad cuando fue atacada, las otras son extranjeras de edades entre los 18 y 24 años, quienes estaban de vacaciones o se mantenían por estudio en suelo nacional.

Ocho mujeres acusan a un sujeto de apellidos Picado Ramírez de abusar sexualmente de ellas. Foto: Gabriela Tellez/ilustrativa

Wálter Brenes es abogado de tres de las víctimas, se trata de la menor, una argentina y otra de Reino Unido. Las otras cinco ofendidas solo son representadas por la Fiscalía.

El abogado espera que este sujeto sí se presente al llamado judicial o bien que le giren medidas cautelares en caso de que no se presente.

“Una persona como esta no tiene ninguna medida cautelar, este martes, veremos si se presenta, porque no tenemos ninguna garantía que llegue. En caso de que no llegue, pediremos prisión preventiva para que se someta a este proceso”, señaló Brenes.

Trascendió que el sospechoso estaría utilizando otro nombre y se habría cambiado uno de sus tatuajes, además, al parecer, ha tratado de evadir las acciones judiciales.