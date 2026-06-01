Múltiples disparos acabaron con la vida de un hombre en Guanacaste

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del domingo en Pueblo Nuevo de Liberia, en Guanacaste.

La emergencia fue reportada a las 10:59 p.m., cuando la Cruz Roja recibió la alerta sobre una persona herida por arma de fuego en la zona.

El hombre fue asesinado de múltiples balazos. (Cruz Roja/Cortesía)

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a la víctima con múltiples impactos de bala. El hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del homicidio.

De momento, la identidad de la víctima no ha sido dada a conocer por las autoridades y el caso permanece bajo investigación.