Nietitos salvaron a su abuelita en inundación de su casa en Cartago

La casa de la abuelita está a la par del río. Foto: Silvia Coto (Silvia )

Doña Marina Cordero asegura que tiene dos nietos muy valientes que la sacaron de su casita cuando el río Taras en Lima de Cartago se trató de adueñar de todo.

Esta abuelita nos contó que noviembre para ella es muy triste, pues este viernes su esposo cumple un año de fallecido y ha sido muy difícil para ella.

“Desde que mi esposo murió, mis hijos no me han dejado sola nunca, nunca, y por dicha porque ese día (miércoles en la tarde) llovió mucho, pero le soy muy sincera, jamás pensé que el río iba a crecer así. En cuestión de minutos se llenó y cuando nos dimos cuenta entraba agua por el patio que está pegando con el río y por el frente, por la calle, esto era como si las casas estuvieran dentro del río, la autopista que pasa aquí cerca se llenó de agua”, dijo Cordero.

Doña Marina nos contó que el agua subió más de medio metro.

Así quedó el patio de la vivienda. Foto: Silvia Coto. (Silvia )

“Cuando yo me di cuenta, mis nietos me agarraron uno de cada brazo y me sacaron porque pensamos que se iba a llevar todo. Esta es la segunda vez que me toca vivir a mí una emergencia como la que ocurrió, el río también se salió hace varios años, yo espero que nos ayuden a encontrar una solución porque esta es mi casa de toda la vida, tengo 47 años aquí”, dijo.

En la casa de esta abuelita muchas de sus pertenencias se dañaron, hasta le tocó prender la cocinita de leña porque la eléctrica quedó llena de agua y barro.

Su hijo, don Óscar Sánchez, nos contó que el problema en esa comunidad es el puente.

Marina Cordero vio como el río se apoderó de su casa. (Silvia )

“El puente está en buen estado, pero es muy bajo y entonces por eso el agua no puede pasar bien y eso hace que se desborde, la municipalidad nos dijo que por ahorita van a limpiar y que en enero van a buscar una solución, porque ahorita mientras llueva no es mucho lo que se puede hacer; es hacer para que se lave y tener que volver a hacerlo”, dijo.

La abuelita asegura sentirse muy tranquila pues sus nietos e hijos, después de la emergencia, pasaron toda la madrugada en vela limpiando.

“Esperamos con mucha fe que no se repita porque esto quedó en la parte de atrás muy lavado”, concluyó Cordero.

Emergencia sigue

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que en las últimas horas se han dado nueve emergencias por inundación en Cartago.

“En este momento tenemos una ocupación de 113 personas en 6 albergues”, dijo la CNE

Se mantiene la alerta amarilla para la Vertiente del Pacífico y Valle Central, así como la alerta verde en la Zona Norte.