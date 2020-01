“La familia siempre ha estado apoyándonos en esta situación tan difícil, algunos amigos también, pero de ahí en fuera nadie se preocupa por mi muchacho. Hasta los investigadores del OIJ se portan indiferentes, una vez le dije a la agente que lleva el caso si podía revisar el contenido del celular de mi hijo que encontraron días después de la desaparición y me dijo que no tenía tiempo para eso; yo sé que para ella eso es cuestión de trabajo, pero para una madre escuchar que la vida de su hijo no es importante es lo peor que le puede pasar”, expresó Gutiérrez.