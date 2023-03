Niña de 4 años sufre pesadillas y se niega a ir al materno desde que su mamá desapareció

Pese a tener tan solo cuatro añitos, una niña ya enfrenta el dolor de desconocer el paradero de su mamá, quien nunca antes la había dejado tanto tiempo.

La pequeñita es hija de la limonense Nahomy Yakiandra Ramírez Jiménez, de 22 años, de quien se desconoce su paradero desde la noche del viernes 17 de febrero de este año.

La abuelita materna de la niña, Graciela Jiménez, aseguró que han vivido días de incertidumbre, en los que ni comer ni dormir han podido por no saber nada de su hija mayor.

Graciela Jiménez tiene ese cartel que hizo exigiendo que regrese su hija Nahomy Yakiandra Ramírez Jiménez. Foto: Cortesía Graciela Jiménez para LT

Graciela ha visto cómo su nieta sufre por la mamá y no hay día que no pregunte cuándo llegará, mientras que en las noches no puede dormir.

“Le dan pesadillas, se levanta llorando en las noches, no quiere ir al materno”, aseguró doña Graciela, mamá de la muchacha desaparecida.

Naho o Nana, como le dicen de cariño, salió de su casa, ubicada en los alrededores de Matina, hacia el centro de Limón, al aparecer, a una fiesta, en apariencia decidió salir luego de ser contactada por su amiga Kristel Patricia Aguilar Ortiz, de 21 años, quien también está desaparecida.

“Me ha costado bastante dormir, comer, igual a mi nieta, ella está muy consternada por todo esto, todos los días pregunta por qué no ha llegado su mamá”, mencionó la señora.

A doña Graciela le dieron una semana de permiso en el trabajo tras enterarse de la desaparición de su hija, sin embargo, el estrés y la impotencia de no saber dónde buscar le siguen haciendo daño y el tiempo pasa y ella debe regresar al trabajo.

“Me dieron una semana de permiso, me tuve que incapacitar, porque en la empresa no me dan más permiso, el viernes (3 de marzo) tengo que entrar y no sé qué va a pasar”, manifestó la mamá de la joven desaparecida.

Si usted ve a Kristel Patricia Aguilar y a Nahomy Ramírez Jiménez llame a la línea confidencial 800-8000-645. Foto: OIJ.

Esta abuelita asegura que si regresa al trabajo va a dejar a su nieta al cuido de otra de sus hijas, mientras confían que Nahomy regrese sana y salva a la casa.

“No es normal que mi hija simplemente no llegue a casa, mucho menos pasar incomunicada, ella cada vez está en contacto preguntando por la niña, pendiente conmigo, sabe que yo me preocupo, nunca pasa incomunicada”, expresa esta angustiada madre.

Si usted conoce el paradero de estas dos amigas, llame a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ, ambas familias están desesperadas por ellas.