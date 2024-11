Niño arrastrado por río en Limón había pedido un regalo de Navidad para ser como Cristiano Ronaldo

Keider Zeledón Cortés, de 9 años, falleció ahogado al ser arrastrado por una cabeza de agua en río Jiménez en Guácimo, Limón. Foto: Cortesía Maricela Cortés tía del menor para La Teja

El pequeño Keider Zeledón Cortés, de 9 años, prácticamente nació con una bola de fútbol debajo del brazo, pues amaba ese deporte por encima de cualquier cosa y soñaba con ser un futbolista profesional, por eso es que ya había escogido el regalo de Navidad perfecto para seguir los pasos de su gran ídolo, Cristiano Ronaldo.

El chiquito era un ferviente aficionado del delantero luso, tenía una pequeña colección de camisetas y fotos de CR7, hasta celebraba sus goles con el famoso grito del “Siuuuu”, por eso fue que sus amiguitos le pusieron de apodo el Bicho, tal y como se le conoce al exdelantero del Real Madrid.

“Él ya me había dicho que en la escuela pusieron un árbol (de Navidad) y que tenía que hacer la cartita de Navidad, no sé si ya la había hecho, pero sí me había dicho que quería una bola, los tacos de Cristiano Ronaldo y un Play Station para jugar, yo se la había prometido, porque había sacado notas excelentes”, contó Rebeca Cortés, mamá de Keider.

“A él le decían el Bicho porque celebraba los goles igual que Cristiano Ronaldo”. — Rebeca Cortés, mamá de Keider.

El pequeño Keider prácticamente nació con una bola de fútbol bajo el brazo. Foto autorizada por Rebeca Cortés.

Lamentablemente, Keider no podrá abrir ese esperado regalo de Navidad, pues perdió la vida junto a su padrastro, Diego Armando Gipson Alvarado, de 36 años, luego de que el sábado 16 de noviembre ambos fueron arrastrados por la corriente del río Jiménez, en Guácimo de Pococí, el cual estaba crecido por las intensas lluvias que cayeron en esa zona.

El día de la tragedia Keider y Diego se dirigían a hacer un mandado a un comisariato en Duacarí 5, en Guácimo de Limón.

Tras la desaparición de ambos, sus seres queridos empezaron a buscarlos por los alrededores y fue el domingo cuando Rebeca encontró algunas pertenencias de ellos como un bolso, unas botas y unas sandalias.

El cuerpo del chiquito fue encontrado el pasado lunes, a unos 50 metros de donde ocurrió el incidente, mientras que el cuerpo de Diego fue hallado al día siguiente, no muy lejos de ahí, esto gracias a que la corriente del río Jiménez había bajado.

Camisetas sin estrenar

Keider era un niño lleno de sueños e ilusiones, otro de sus grandes anhelos era que su mamá tuviera una casa propia y que no tuviera que trabajar más, para que así pudiera quedarse siempre con él. El pequeño deseaba ser futbolista para cumplir esa meta.

Estas fueron las camisas de CR7 que el chiquito lamentablemente no pudo estrenar. Foto autorizada por Rebeca Cortés.

“Su sueño era que algún día pudiéramos tener una casita propia, pero lo que más anhelaba era tener su cuarto, me decía que cuando tuviéramos nuestra casa, él iba a tener su cuarto de Cristiano Ronaldo, lleno con todos los póster y camisetas, es lo que soñaba”, dijo su mamá.

“Era un chiquito demasiado lindo, muy inteligente y bueno para el fútbol”. — Rebeca Cortés, mamá de Keider.

Rebeca contó que la pasión de su hijo por el deporte rey empezó desde que era un bebé, pues siempre se le veía jugando con una bola de fútbol.

En cuanto a su afición por Cristiano Ronaldo, ella dijo no saber por qué le encantaba tanto ese futbolista, pero destacó que Keider se esforzaba mucho por ser como él en el campo de juego.

“Mi chiquito dejó varias camisetas (de Cristiano Ronaldo) que no pudo estrenarlas, se van a usar porque se van a hacer actividades en su honor, el equipito en donde jugaba le va a hacer un homenaje en la cancha donde jugaban, entonces vamos a llevar esas camisetas de él”.

En el equipo de fútbol Keider usaba el número 7, tal como su ídolo Cristiano Ronaldo. Foto autorizada por Rebeca Cortés.

Este domingo 24 de noviembre se realizará un homenaje para Keider en la cancha Limbo, en Guácimo, que tiene como fin recaudar fondos para ayudar a su familia a costear el funeral.

Apegado a su mamá

Keider también es recordado por sus seres queridos como un niño muy alegre y amoroso, especialmente con su mamá, pues ella era su adoración.

“Él tenía mamitis, era tan especial mi chiquito, era demasiado apegado a mí, siempre me decía: ‘Mami, te amo, te quiero mucho’. Él se frustraba cuando yo tenía que ir a trabajar, me decía que me quedara en la casa con él, pero yo le decía que tenía que ir a trabajar, porque, ¿sino cómo íbamos a comer?, entonces él me decía que me iba a comprar una casa para que me quedara con él”, dijo su mamá.

Decenas de amiguitos de Keider asistieron a su funeral. Foto autorizada por Rebeca Cortés.

Rebeca dijo que ella tenía la intención de velar a su hijo en el gimnasio de la escuela a la que asistía, pues quería ponerle su camiseta favorita de CR7 y una bola encima del ataúd, pero este miércoles en la morgue judicial le dijeron que por el estado del cuerpo del pequeño debía enterrarlo lo antes posible.

Esa situación no impidió que el pequeño Bicho fuera despedido con todos los honores, pues decenas de sus compañeros de escuela y del equipo de fútbol se hicieron presentes en el cementerio de El Humo de Roxana, en Pococí, donde le dieron el último adiós al pequeño.

Cortés, quien es madre de otros cinco menores, dijo que en este momento necesita de mucha ayuda para afrontar los gastos que conlleva el funeral de Keider, por lo que cualquier donación será bien recibida.

Si usted quiere colaborar en esta causa puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al número 6119-2197, a nombre de Rebeca Cortés.