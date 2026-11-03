“Salgamos mami”: el grito desesperado de niño al ver pelea dentro de Ebais que terminó con un hombre herido

Una espera para recibir atención médica se convirtió en momentos de tensión y miedo para varios pacientes de un centro médico de La Unión, en Cartago, donde dos muchachos que tenían problemas pendientes se encontraron y protagonizaron una violenta riña.

El altercado ocurrió cuando ambos llegaron por separado al establecimiento de salud para recibir atención. Sin embargo, al coincidir en el lugar, una vieja rencilla habría provocado un enfrentamiento que horrorizó a quienes esperaban ser atendidos.

Un video captó parte de los momentos de tensión que se vivieron dentro del centro médico. Entre las personas que presenciaron el altercado había adultos mayores y hasta un niño que, asustado por lo que ocurría, le pedía a su mamá que se fueran del lugar.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de La Unión confirmó que atendió el caso y que, al llegar al centro médico, encontró a un hombre de apellido Orozco, de 18 años, con varios golpes en el torso y el rostro.

Además, los agentes fueron informados de que un adolescente de 17 años había sido detenido por oficiales de la Fuerza Pública.

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Riña en centro médico en La Unión, Cartago

El OIJ de La Unión, Cartago atendió la riña dentro de un centro médico en La Unión, Cartago. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según la versión preliminar que manejan las autoridades, ambos jóvenes llegaron por separado a solicitar atención médica. El menor de edad tenía una herida cortante en una de sus manos, por lo que acudió al establecimiento de salud.

“Cuando están ahí (en el centro médico) se encuentran y aparentemente se da un altercado tipo riña entre ellos por un problema o una rencilla que tenían en el pasado, siendo que es ahí cuando resulta este hombre apellido Orozco con los golpes en el rostro y en el torso”, detallaron en el OIJ.

Las autoridades aclararon que la herida con arma blanca que presentaba el adolescente no ocurrió dentro del centro médico, sino que ya había llegado con ella.

Los agentes judiciales mantienen la investigación para esclarecer lo sucedido. El adolescente detenido quedará a la orden del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.