Noche sangrienta en Alajuelita: Balaceras dejaron dos muchachos heridos y un muerto

El cantón josefino de Alajuelita vivió una noche muy sangrienta este viernes, pues en cuestión de menos de 3 horas se dieron dos ataques armados que dejaron como saldos dos jóvenes heridos y un hombre fallecido.
Así lo dieron a conocer las autoridades, indicando que el primer ataque se dio a eso de las 8:50 p.m. en cercanías del Colegio Técnico Profesional de Alajuelita, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones.
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En ese lugar, paramédicos de la Cruz Roja atendieron a dos muchachos, al parecer, ambos de 16 años, quienes presentaban varios impactos de bala. Los jóvenes fueron llevados de urgencia a un centro médico.
Poco después, a las 11:30 p.m. ocurrió el segundo ataque, esta vez en San Felipe de Alajuelita, donde se reportó un hombre herido por arma de fuego.
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Nuevamente la emergencia fue atendida por personal de la Cruz Roja, pero esta vez los paramédicos no pudieron hacer nada por la víctima.
“Se atendió a un hombre adulto con múltiples impactos de bala en cabeza y tórax, declarado sin signos vitales en el lugar”, indicó la Cruz Roja.
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De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en su muerte.