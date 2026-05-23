Noche sangrienta en Alajuelita: Balaceras dejaron dos muchachos heridos y un muerto

El cantón josefino de Alajuelita vivió una noche muy sangrienta este viernes, pues en cuestión de menos de 3 horas se dieron dos ataques armados que dejaron como saldos dos jóvenes heridos y un hombre fallecido.

Así lo dieron a conocer las autoridades, indicando que el primer ataque se dio a eso de las 8:50 p.m. en cercanías del Colegio Técnico Profesional de Alajuelita, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones.

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En ese lugar, paramédicos de la Cruz Roja atendieron a dos muchachos, al parecer, ambos de 16 años, quienes presentaban varios impactos de bala. Los jóvenes fueron llevados de urgencia a un centro médico.

Poco después, a las 11:30 p.m. ocurrió el segundo ataque, esta vez en San Felipe de Alajuelita, donde se reportó un hombre herido por arma de fuego.

El hombre fue asesinado en San Felipe de Alajuelita. Foto Archivo.

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Nuevamente la emergencia fue atendida por personal de la Cruz Roja, pero esta vez los paramédicos no pudieron hacer nada por la víctima.

“Se atendió a un hombre adulto con múltiples impactos de bala en cabeza y tórax, declarado sin signos vitales en el lugar”, indicó la Cruz Roja.

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De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en su muerte.