Noche terminó en tragedia para joven de 17 años atacado a balazos en Puntarenas

Una familia vivió una noche trágica este martes 18 de agosto luego de que un joven de 17 años muriera tras recibir múltiples impactos de bala en Puntarenas.

El hecho ocurrió a las 8:44 p. m. en barrio Pueblo Redondo, en Chacarita de Puntarenas, donde se reportó que un muchacho había resultado herido por arma de fuego.

La Cruz Roja recibió la alerta y desplazó recursos al sitio para atender al joven.

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Una noche que transcurría con normalidad terminó en tragedia para un joven de 17 años, quien murió tras recibir múltiples impactos de bala en Pueblo Redondo, en Chacarita de Puntarenas. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

“Herido por arma de fuego, se atiende un muchacho de 17 años con múltiples impactos de bala, se confirma sin signos vitales en el lugar”, informó la oficina de prensa de la Cruz Roja.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque, así como la identidad de las personas responsables.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes deberán realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.