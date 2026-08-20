Noche terminó en tragedia para motociclista que sufrió mortal accidente en la Circunvalación

Un motociclista perdió la vida la noche de este miércoles 19 de agosto luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la Circunvalación, cerca del parque de La Paz.

La emergencia ocurrió a las 11:05 p.m. sobre la carretera de Circunvalación. De acuerdo con la información preliminar, el motociclista habría perdido el control de la moto y habría derrapado.

En apariencia, durante el accidente chocó contra una baranda divisoria de la carretera y, debido al impacto, salió expulsado y cayó sobre la vía.

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Un motociclista perdió la vida la noche de este miércoles 19 de agosto luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito cerca del parque de La Paz. Foto: ANI (ANI/ANI)

La Cruz Roja Costarricense informó que atendió a un hombre de aproximadamente 30 años, quien fue encontrado sin signos vitales en el lugar.

“Se atiende un hombre de 30 años aproximados, abordado sin signos vitales en el lugar”, señaló la institución.

Las circunstancias que provocaron el accidente serán investigadas para determinar cómo ocurrió el mortal derrape.