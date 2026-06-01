Nuevo ataque a la basílica de Los Ángeles: OIJ busca a sospechoso captado en video

Un nuevo ataque se dio en la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió este lunes imágenes de un hombre que figura como sospechoso de causar daños en dicha iglesia.

Según información suministrada por la Delegación Regional de Cartago, los hechos ocurrieron el viernes 29 de mayo, en horas de la tarde, cuando el hombre aparentemente ingresó al templo y lanzó un objeto que, al parecer, era una piedra contra uno de los vitrales.

Tras la acción, el sujeto abandonó el lugar y desde entonces es buscado por las autoridades judiciales.

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Según la descripción oficial, se trata de un hombre de contextura delgada, estatura alta, tez blanca y cabello negro. El día de los hechos vestía una camiseta tipo t-shirt, pantaloneta negra, tenis negras con blanco, además de una gorra negra.

El individuo quedó grabado en varias cámaras de seguridad cercanas.

Este caso llamó especialmente la atención porque el pasado 23 de mayo se dio otro caso en que primero se creyó que se trataba de disparos contra uno de los vitrales, pero la investigación permitió determinar que un hombre lanzó piedras y se dio a la fuga; a él también lo buscan.

Este el el hombre al que busca el OIJ por tirar una piedra contra la Basílica y provocar daños. Foto: OIJ (OIJ/Cortesía)

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre la identidad o ubicación del sospechoso comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

El caso se investiga bajo el presunto delito de daños.