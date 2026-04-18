Nuevo ataque de perro en menos de 24 horas: niño de 11 años fue mordido de gravedad

Un niño de 11 años resultó herido tras ser atacado por un perro la noche de este viernes el barrio Caracol de Golfito, en la zona sur del país.

De acuerdo con Alexander Porras, de la Cruz Roja, la alerta se recibió a las 8:08 p. m.; sin embargo, el menor fue trasladado por medios propios a un centro médico.

De momento, se desconocen las causas que mediaron en este hecho.

Ataques de perros. Foto: con fines ilustrativos (Shutterstock/Shutterstock)

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Adulto mayor murió atacado por perro

Este hecho ocurre horas después de un ataque mortal registrado la mañana de este viernes en calle Tornillal, Moravia, en San José.

En ese caso, la víctima fue identificada como Fernando Fernández, de 69 años, quien perdió la vida tras ser atacado por un perro.

Ambos incidentes, ocurridos en distintas partes del país y con pocas horas de diferencia, vuelven a poner la atención sobre este tipo de emergencias.