Perros atacan y matan a su dueño en Moravia

Un hombre, de aproximadamente 60 años, murió la mañana de este viernes tras ser atacado por sus perros en Moravia.

La desgracia ocurrió en calle Tornillal, en San Jerónimo de Moravia.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, al lugar se desplazaron una unidad extintora, una unidad de rescate avanzado y personal paramédico, luego de recibir la alerta sobre el ataque de un perro de raza American Staffordshire contra un adulto.

A la llegada de las unidades, el hombre fue ubicado sin signos vitales.

Los perros serían del dueño. Foto creada con IA (Gemini IA/cortesía)

Según información preliminar, los animales involucrados serían propiedad de la misma víctima.

Las autoridades mantienen la escena asegurada mientras se realizan las diligencias correspondientes.