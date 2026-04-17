Sucesos

Perros atacan y matan a su dueño en Moravia

Un adulto de 60 años falleció tras ser brutalmente atacado por sus propios perros en San Jerónimo de Moravia

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Por Silvia Coto

Un hombre, de aproximadamente 60 años, murió la mañana de este viernes tras ser atacado por sus perros en Moravia.

La desgracia ocurrió en calle Tornillal, en San Jerónimo de Moravia.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, al lugar se desplazaron una unidad extintora, una unidad de rescate avanzado y personal paramédico, luego de recibir la alerta sobre el ataque de un perro de raza American Staffordshire contra un adulto.

A la llegada de las unidades, el hombre fue ubicado sin signos vitales.

El perro acabó con la vida del joven de 23 años. Foto creada con IA
Los perros serían del dueño. Foto creada con IA (Gemini IA/cortesía)

Según información preliminar, los animales involucrados serían propiedad de la misma víctima.

Las autoridades mantienen la escena asegurada mientras se realizan las diligencias correspondientes.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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