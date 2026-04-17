Sentencia de 40 años a hombre que mató a Luis Aguirre, de 11 años

Un hombre de apellidos Lobo Fonseca fue sentenciado por el asesinato del niño Luis Aguirre López, de 11 años, por lo que pasará 40 años en prisión.

La pena fue dictada por el Tribunal Penal de Nicoya este 16 de abril.

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron la noche del 24 de enero del 2025, en la calle, en barrio San Martín de Nicoya.

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Según la investigación, el imputado viajaba como acompañante en una motocicleta cuando se trasladaron hasta las afueras de la vivienda de las víctimas, entre ellas un niño de 11 años identificado como Luis Aguirre López.

Una vez en el sitio, Lobo Fonseca sacó un arma y disparó contra los presentes.

Luis Aguirre, niño inocente fallecido en Nicoya. Foto autorizada por Merelyn López, mamá del niño. (Merelyn López/Luis Aguirre, niño inocente fallecido en Nicoya. Foto autorizada por Merelyn López, mamá del niño.)

Producto del ataque, el menor falleció en el Hospital de Liberia, mientras que un joven apellidado Rosales, de 20 años resultó herido.

La tragedia ocurrió cuando Luis y su hermanita estaban afuera de su casa jugando con un celular.

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Merelyn López, mamá de Luisito había contado a La Teja que el dolor por la ausencia de su hijo ha sido terrible, además ella y su familia por seguridad debieron dejar su vivienda.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado deberá cumplir prisión preventiva.