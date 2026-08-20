Nuevo golpe al caso Venus: OIJ allana propiedades ligadas a hijos de “Gato”

Los agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron este jueves una nueva serie de allanamientos relacionados con el Caso Venus, investigación que busca determinar cómo una organización vinculada al narcotráfico habría introducido dinero de origen ilícito al sistema financiero.

Una de las hijas de Gato fue detenida.Foto: OIJ (Foto: cr/Foto: cortesía OIJ)

Los operativos se dieron en propiedades ubicadas en Curridabat, Pozos y Cartago.

Según información judicial, dos de los puntos intervenidos estarían relacionados con hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, alias “Gato” o “Profe”, mientras que el tercer sitio corresponde a un hombre que figura en la investigación por su presunta relación con el envío de cargamentos de droga al extranjero.

En el operativo fueron detenidos un hombre de apellido Solano, de 58 años, y una mujer de apellido Álvarez, de 27 años, quienes figuran como sospechosos dentro de la investigación.

Los agentes decomisaron dos vehículos, computadoras, teléfonos celulares, otros dispositivos electrónicos, dinero en efectivo en colones y dólares, además de documentación y otros elementos que ahora serán analizados como parte de la investigación.

Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

Investigación apunta al entorno de “Gato”

Los investigadores decomisaron varios vehículos (Foto: cr/Foto: cortesía OIJ)

La nueva fase amplía las pesquisas que el OIJ mantiene en torno a Jonathan Álvarez Alfaro, requerido por Estados Unidos.

Las autoridades investigan en esta etapa a sus tres hijos.

En marzo pasado, durante la operación Venus 2.0, el OIJ detuvo a una joven de apellidos Álvarez Jiménez y a otra hija de Álvarez Alfaro.

Según documentos judiciales, ella es señalada como presunta testaferro de su padre y las autoridades sospechan que habría participado en la adquisición de bienes y en la conformación de sociedades que, aparentemente, fueron utilizadas para introducir al sistema financiero dinero proveniente de actividades delictivas.

El caso Venus comenzó a tomar fuerza en junio de 2025, cuando el OIJ ejecutó una primera gran operación con 21 allanamientos y nueve personas detenidas, entre ellas, Jonathan Álvarez.

Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, es investigado por Estados Unidos. (DEA/Informe de la DEA)

La investigación señala que la estructura, en apariencia, utilizaba diferentes actividades comerciales para movilizar y dar apariencia lícita al dinero que tendría su origen en el narcotráfico.

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Entre las actividades bajo investigación figuran bienes raíces, una subasta ganadera, venta de vehículos, talleres y negocios relacionados con el deporte.