Nuevo video detalla el por qué de la viral pelea entre Heredianos en restaurante de comida rápida

Una serie de reclamos y faltas de respeto fueron los que llevaron al fatal desenlace de una riña en el restaurante de McDonald’s en Heredia.

Los videos que circulan se ve que primero hay un reclamo por el atraso de una orden de comida y además porque en apariencia no le entregaban al cliente lo que quería.

Seguidamente este mismo hombre que reclamaba por su orden se enfrenta de palabras con otro que también esperaba por la comida; en apariencia este segundo pedía que no le hablaran feo al trabajador de McDonald’s porque “ellos también son personas”.

Mc

Hasta ese momento el problema no era grave hasta que tres hombres que acompañaban al que reclamaba se levantaron al parecer para defenderlo; el empleado de comidas rápidas intentó separar el problema, pero el matonismo de uno de ellos comenzó a pegarle al que se le pusiera enfrente.

En medio de esta ira otras dos personas se ve que también se agarran en la puerta del restaurante y se han convertido en la comidilla de todo Costa Rica, pues ya abundan los memes de la situación que en su momento fue muy tensa.

Los bochincheros ahora son el hazme reir de Costa Rica ante el espectáculo en el restaurante de comidas rápidas. Foto: Captura (cortesia)

LEA MÁS: Un chofer que dispara, jóvenes que se pelean por comida, ¿cómo escapar de esta ola de violencia en esta época?

Pese a que esta situación no pasó a más que golpes y a la constante burla en redes sociales, la psicóloga María Ester Flores recomienda que cuando nos topamos con violencia en la calle debemos de huir a esos focos , proteger la vida y no normalizar lo que ocurre, “no sacar pecho”.

“Necesitamos empezar a fomentar la cultura de la paz en las casas, no pegar, no insultar y poner límites, hablar con los hijos de esto que estamos viviendo, en casa todos deben colaborar, se debe respetar a los adultos y poner límites sobre todo para lo que nos espera en la adolescencia, interactuar sanamente, poder dialogar y decir qué nos gusta y qué no, darle a los profesores autoridad, no tirarnos la pelota”, dijo.

Además recomienda que si usted sabe que debe atravesar presas respire, ponga su música preferida y trate de seguir sin darle importancia a los problemas de al lado, porque la ira es contagiosa y puede llevar a problemas graves.