Un chofer que dispara, jóvenes que se pelean por comida, ¿cómo escapar de esta ola de violencia en esta época?

Conductor se enojo por presas y voló bala

La violencia que se vive en el país ha cobrado la vida de 870 personas en el año más violento de la historia, y todavía quedan dos semanas para que se acabe el 2023.

Esto sin contar los miles de personas heridas en distintos hechos como riñas y peleas por diversos temas.

En las últimas horas, varios videos en las redes sociales y grupos de WhatsApp han dejado a más de uno con los pelos de punta.

En el primer caso, un conductor perdió el control por unas presas en Alajuela, por lo que disparó y provocó que las personas que viajaban con él y las que estaban cerca, se asustaran mucho.

El video se observa a un hombre dentro de un carro con él viajan dos personas más. La acompañante es una mujer.

Los hechos al parecer ocurrieron el martes pasado en las cercanías del aeropuerto Juan Santamaría.

El hombre que disparó en una presa causó terror. (cortesia)

Al parecer, el hombre va en la presa y se pelea con alguien porque los carros no avanzan.

Por lo que el hombre saca un arma y abre la puerta, las personas que van con él tratan de evitar que se baje.

“Déjenme, déjenme”, grita y dispara al aire sin importar que cerca hay varias personas.

Sigue gritando y las personas que van con él se venn rogándole que se calme: “muévase hijue..., muévase hijue...”, grita y vuelve a disparar.

Las personas observan desde lejos lo que ocurre, incluso se observa que alguien por detrás lo abraza y le impide que pueda seguir volando bala, aunque él les pide que lo dejen.

La presa se liberó y el hombre siguió gritando, por varios minutos hasta que finalmente sigue su camino.

Varias personas que estaban cerca observan con mucho temor, por suerte nadie resultó herido.

Al parecer, otros conductores dieron la alerta a las autoridades pero el hombre ya se había ido. El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que no hubo detenidos.

Broncón por comida

Pero eso no es todo, este viernes empezó a circular otro video en que se muestra cómo un grupo de muchachos se peleó en un restaurante de comidas rápidas.

La situación se dio en la McDonalds de Plaza Heredia, luego del encuentro entre Heredia y Saprissa, este jueves.

El pleito en McDonalds fue muy fuerte. (cortesia)

Algunos de los hombres andan con camiseta del Herediano y los otros serían aficionados de la S.

En el video se ve cuando están ordenando y se agarran a golpes, incluso hay un joven que sufre un fuerte golpe en la cabeza al golpearse con un mueble. Entre ocho personas se dieron “sopa de muñeca”

La persona que graba el video asegura que los muchachos llevaban rato de estar peleando porque no sabían de quién era la orden de comida.

“Se están agarrando porque nadie sabe de quién es la orden de nadie”, dice el señor.

El pleito duró varios minutos, algunas personas corrieron para refugiarse y otras mejor se fueron.

Incluso en otro video se observa cuando a un joven al que ya le habían pegado, le dan otro puñetazo que provoca que se desmaye y caiga al suelo y nuevamente se dieron los hombres a manazos.

El asunto se calmó cuando los hombres se fueron del restaurante.

La Teja consultó a la Policía y a Cruz Roja si hubo intervención o personas detenidas, sin embargo, indicaron que no.

Trascendió la versión de que uno de los jóvenes, a quien le dieron varias veces estaba herido de gravedad, pero las autoridades judiciales indicaron que el jefe del OIJ de Heredia consultó sobre la persona golpeada al Hospital San Vicente de Paúl y le dijeron que la persona recibió atención médica y que no está en peligro. El caso, por lo ocurrido está en investigación.

Tensión

Le consultamos a la psicóloga María Ester Flores sobre estos hechos de tanta violencia que están ocurriendo y cómo hacer para no convertirse uno en una víctima.

Ella nos explicó para poder entender la situación que hay muchas personas cuya personalidad es agresiva que no logran adaptarse a la sociedad, al estrés cotidiano, y por eso actúan violentamente.

La terapeuta de familia asegura que muchas veces por historia y educación familiar, por heridas de infancia, o porque vivieron agresión siendo niños y entonces repiten lo único que conocen y que han vivido.

La psicóloga María Ester Flores asegura que ante la violencia que se vive hay que trabajar en casa, en las aulas y jamás normalizarla. (Cortesía)

“También se da por excesos en consumo de drogas o de alcohol llegando a niveles de intolerancia, otro factor es la cercanía con los videojuegos violentos no hay un filtro que controle eso, antes los niños lo hacían jugando, inventando, y disfrutando del juego sano, esa cercanía con los videojuegos o el celular provoca en algunos casos que no sientan empatía por los demás, mucho menos dolor, son personas que ahorita tienen entre 20 y 30 años”, dijo Flores.

La psicóloga asegura que en Costa Rica no estamos preparados para lo que estamos viviendo por lo que debemos reinventarnos en temas de violencia no solo en el hogar sino también en las aulas.

“Necesitamos empezar a fomentar la cultura de la paz en las casas, no pegar, no insultar y poner límites, hablar con los hijos de esto que estamos viviendo, en casa todos deben colaborar, se debe respetar a los adultos y poner límites sobre todo para lo que nos espera en la adolescencia, interactuar sanamente, poder dialogar y decir qué nos gusta y qué no, darle a los profesores autoridad, no tirarnos la pelota”, dijo.

La experta asegura que cuando nos topamos con violencia en la calle debemos de huir a esos focos , proteger la vida y no normalizar lo que ocurre, “no sacar pecho”.

“Si sabemos que vamos para una presa busquemos música que nos haga sentir bien, use el tiempo para resolver cosas, si una persona va a pelear no se ponga en las mismas, porque la gente se contagia de la ira, y eso es terrible, haga lo contrario, con personas que usan drogas o alcohol no discuta, aléjese y espere a que se le pase hay que darle tiempo al enojo, huya”, dijo.