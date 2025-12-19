Oficial de Guardacostas pagó fianza de ₡750 mil tras accidente que mató a pareja en Puntarenas

El oficial del Servicio Nacional de Guardacostas investigado por un accidente de tránsito en el que falleció una pareja en Puntarenas deberá cumplir medidas cautelares, entre ellas el pago de una fianza de ₡750 mil, según confirmó la Fiscalía Adjunta de Puntarenas.

Según el Ministerio Público, el imputado de apellidos Barrantes es sospechoso de dos delitos de homicidio culposo, él fue detenido el 17 de diciembre, luego de que se realizaran las diligencias necesarias para avanzar en el trámite del caso.

Pareja muere atropellada por carro en Fray Casiano. (cortesía/Pareja muere atropellada por carro en Fray Casiano.)

“Tras su detención, al sospechoso se le tomó la declaración indagatoria y, luego de valorar la prueba existente y los peligros procesales, fue puesto a las órdenes del Juzgado Penal de Puntarenas, donde se llevó a cabo la audiencia de solicitud de medidas cautelares", detalló la Fiscalía.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó el impedimento de salida del país, la firma periódica una vez al mes y el pago de una fianza por ₡750 mil, medidas que fueron acogidas en su totalidad por el Juzgado, el cual ordenó su cumplimiento durante todo el proceso judicial.

El caso se relaciona con un accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en Fray Casiano de Chacarita, Puntarenas, en el sector conocido como El Bolí, donde perdieron la vida María Ivannia Peralta, de 55 años, y su pareja Édgar Gutiérrez Hernández, de 51 años.

Don Édgar era dueño de una empresa de bordados en San José, mientras que doña María Ivannia laboraba como miscelánea. Ellos andaban de paseo con otros familiares y decidieron salir a buscar algo de comer cuando vino la tragedia.

El fatal accidente quedó registrado en una cámara de seguridad. En las imágenes se observa a la pareja llegar caminando hasta una carretera de doble carril, detenerse a un lado y esperar para cruzar. En ese momento, un vehículo activó la direccional para girar; sin embargo, otro automóvil blanco, que circulaba a alta velocidad, intentó esquivarlo y terminó impactando a las víctimas. Producto del choque, el vehículo también derribó un poste del tendido eléctrico.

María Ivannia Peralta y Edgar Gutiérrez Hernández (Cortesía/Cortesía)

Las autoridades identificaron que el automóvil era conducido por un oficial del Servicio Nacional de Guardacostas, quien viajaba acompañado de su pareja y un bebé.

De forma preliminar, trascendió que la prueba de alcoholemia habría dado positiva, información que aún forma parte del proceso judicial y no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades.

La Fiscalía indicó que el expediente continúa en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba, por lo que, de momento, no es posible brindar más detalles del caso, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.