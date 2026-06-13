OIJ busca a adolescente de 15 años desaparecida en Alajuelita: ¿La ha visto?

La Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Epril Daleicha Ureña Chinchilla, de 15 años.
La adolescente fue reportada como desaparecida el pasado 10 de junio de 2026. Según la información suministrada por las autoridades, fue vista por última vez el 9 de junio de 2026 en el sector de San Josecito de Alajuelita, en San José.
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El OIJ hace un llamado a cualquier persona que tenga información sobre su paradero para que la comunique de manera confidencial al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.