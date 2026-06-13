Sucesos

OIJ busca a adolescente de 15 años desaparecida en Alajuelita: ¿La ha visto?

Las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Epril Daleicha Ureña Chinchilla, de 15 años

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Por Silvia Coto

La Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Epril Daleicha Ureña Chinchilla, de 15 años.

Epril Daleicha Ureña Chinchilla,
Epril Daleicha Ureña Chinchilla, (cortesía/cortesía)

La adolescente fue reportada como desaparecida el pasado 10 de junio de 2026. Según la información suministrada por las autoridades, fue vista por última vez el 9 de junio de 2026 en el sector de San Josecito de Alajuelita, en San José.

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El OIJ hace un llamado a cualquier persona que tenga información sobre su paradero para que la comunique de manera confidencial al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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