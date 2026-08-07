OIJ busca a dos hombres sospechosos de matar a hombrey quemar moto en Heredia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) necesita identificar a dos hombres que figuran como sospechosos del homicidio ocurrido en Santa Bárbara de Heredia.

Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2025, a las 7:25 a. m., en San Juan de Santa Bárbara, cuando, en apariencia, dos hombres que viajaban en una motocicleta utilizaron una pistola para atacar al hombre de 67 años, quien murió en el lugar.

Un hombre fue asesinado a balazos en el parqueo de un supermercado en Santa Bárbara de Heredia. Fotos: Cortesía (Cortesía/Cortesia)

Según la información preliminar, después del homicidio, los sospechosos incendiaron la motocicleta en la que viajaban.

Posteriormente, se habrían quitado las prendas de vestir que utilizaban al momento del crimen y huyeron corriendo hasta abordar un carro rojo.

El OIJ difundió las características de los sospechosos que aparecen en las grabaciones, uno de ellos sería un hombre de piel blanca, tez trigueña clara y contextura delgada. Vestía suéter y short negro y tenis negras.

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Mientras el segundo sería un hombre de piel blanca, tez trigueña clara y contextura delgada. Vestía suéter negro, short rojo, tenis oscuras y gorra gris.

Además, los investigadores buscan identificar un automóvil rojo, placa TSJ4365, que aparentemente habría sido utilizado por los sospechosos para escapar del lugar.

El OIJ solicita a cualquier persona que reconozca a alguno de los sospechosos o que tenga información que pueda ayudar a determinar su identidad y ubicación, que se comunique de manera confidencial al 800-8000-645, del Centro de Información Confidencial.