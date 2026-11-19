El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió un video en el que se observa el momento en que dos hombres que viajaban en una motocicleta atacaron a balazos a una pareja que se encontraba dentro de un carro, cerca del antiguo hotel El Rey, en San José.
Los agentes de la Sección de Homicidios solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a los dos sospechosos de este doble homicidio, ocurrido a las 5:10 a. m. del miércoles 20 de mayo de este año.
Según el informe preliminar, las víctimas estaban dentro de un vehículo estacionado a la orilla de la calle cuando fueron interceptadas por los motociclistas.
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Los hombres se acercaron a la ventana del conductor y dispararon en múltiples ocasiones contra quienes estaban dentro del carro.
En el ataque murieron un hombre de apellido Sánchez, de 30 años, y una mujer de apellido Jiménez, de 21 años. Ambos fallecieron en el sitio debido a las heridas.
Después de disparar, los sospechosos escaparon en la motocicleta.
El OIJ pide a cualquier persona que tenga información que permita identificar a los presuntos homicidas o aportar datos sobre el caso que se comunique de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al correo electrónico cicooij@poder-judicial.go.cr.