El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió un video en el que se observa el momento en que dos hombres que viajaban en una motocicleta atacaron a balazos a una pareja que se encontraba dentro de un carro, cerca del antiguo hotel El Rey, en San José.

El OIJ busca a los sospechosos del crimen de una pareja en San José. (Cortesía/Cortesía)

Los agentes de la Sección de Homicidios solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a los dos sospechosos de este doble homicidio, ocurrido a las 5:10 a. m. del miércoles 20 de mayo de este año.

Según el informe preliminar, las víctimas estaban dentro de un vehículo estacionado a la orilla de la calle cuando fueron interceptadas por los motociclistas.

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Los hombres se acercaron a la ventana del conductor y dispararon en múltiples ocasiones contra quienes estaban dentro del carro.

En el ataque murieron un hombre de apellido Sánchez, de 30 años, y una mujer de apellido Jiménez, de 21 años. Ambos fallecieron en el sitio debido a las heridas.

Después de disparar, los sospechosos escaparon en la motocicleta.

El OIJ pide a cualquier persona que tenga información que permita identificar a los presuntos homicidas o aportar datos sobre el caso que se comunique de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al correo electrónico cicooij@poder-judicial.go.cr.