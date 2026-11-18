El OIJ capturó a los sospechosos de un joven en Playa Hermosas.

Dos hombres sospechosos de participar en un homicidio ocurrido en playa Hermosa de Jacó, en Garabito de Puntarenas, fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las capturas se realizaron durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre, como parte de tres allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en Quebrada Amarilla.

Según confirmó el OIJ, los detenidos son dos hombres, de apellidos Sánchez, de 36 años, y Marín, de 44 años, quienes figuran como sospechosos de participar en el asesinato de un joven de apellido Navarrete, de 24 años.

El crimen ocurrió el pasado 26 de octubre en la ruta 34, en playa Hermosa.

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La investigación señala que Navarrete viajaba en un carro junto con otros tres hombres cuando, aparentemente, el vehículo se quedó sin combustible.

Los ocupantes tuvieron que empujarlo sobre la carretera, momento en el que fue interceptado por hombres que viajaban en otro automóvil.

Los sospechosos, aparentemente, les dispararon en múltiples ocasiones. Navarrete recibió heridas de bala en la cara, los brazos y las piernas, que le provocaron la muerte en el sitio.

En el mismo ataque resultaron heridos otros tres hombres, de apellidos Fallas, de 20 años; Cerdas, de 22, y Arce, de 29.

Después del homicidio, los agentes judiciales comenzaron las diligencias para identificar a los responsables. Las pesquisas permitieron determinar la aparente participación de Sánchez y Marín en el ataque.

Durante los operativos, los investigadores decomisaron evidencia que consideran importante para el esclarecimiento del homicidio.

Los dos detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.