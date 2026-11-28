Un policía penitenciario terminó detenido y en manos del OIJ, luego de que las autoridades lo vincularan como sospechoso de dedicarse a la venta de drogas en Cariari de Pococí.

La captura del funcionario, de apellido Vega, de 46 años, se realizó este viernes 27 de noviembre, durante dos allanamientos efectuados por agentes judiciales de las delegaciones de Pococí y Guácimo.

Los operativos se llevaron a cabo en una vivienda en Astúa Pirie, en Cariari, y en el Centro de Atención Semiinstitucional, en Goicoechea, San José, este último lugar donde estaba trabajando el uniformado.

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El Policía Penitenciario de apellido Vega, de 46 años, fue detenido junto a dos muchachos por sospechas de ventas de drogas en Astua Pirie, Cariari, Pococí. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Además del policía penitenciario, los agentes detuvieron a un adolescente de 16 años y a otro hombre de apellido Vega, de 20 años.

La investigación contra los tres sospechosos comenzó en octubre anterior, luego de que las autoridades recibieran varias llamadas que alertaban sobre una presunta actividad de venta de drogas en Astúa Pirie.

Según la información que recibieron los investigadores, los sospechosos aparentemente se dedicaban a comercializar marihuana, crack y cocaína.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron drogas, dinero en efectivo y varios aparatos electrónicos, que ahora forman parte de las evidencias del caso.