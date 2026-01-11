OIJ da desgarradores detalles en caso de Quebrada Ganado: Asesinó a balazos a exsuegra y luego tomó una fatal decisión

Nuevos detalles salieron a la luz sobre el violento hecho ocurrido la madrugada de este domingo en Quebrada Ganado, en Tárcoles de Garabito, donde una mujer y un hombre fueron encontrados sin vida.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado alrededor de las 4:17 a. m., cuando se alertó sobre una situación con heridos en una vivienda de la zona.

Según las primeras investigaciones, un hombre habría llegado en un vehículo hasta la casa de la víctima, quien sería su exsuegra. Entró a la vivienda y, tras un altercado, le disparó en múltiples ocasiones a la mujer, quien fue identificada con el apellido Fallas, de 62 años.

Las autoridades investigan las causas del crimen.

Posteriormente, el sujeto habría tenido un enfrentamiento con otro hombre, quien resultó herido por el roce de una bala. Tras estos hechos, el presunto agresor se habría quitado la vida en el sitio. Este fue identificado con el apellido Moya, de 46 años.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento de ambos cuerpos, los cuales fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El hombre que resultó herido fue atendido por personal de emergencias y se encuentra en condición estable.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.