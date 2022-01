OIJ de Guápiles regresó a bodegas donde mataron a tres muchachos

El OIJ de Guápiles está detrás de los responsables de la balacera que cobró tres vidas y dejó cinco heridos en la fiesta clandestina en Guápiles.

Las autoridades regresaron este lunes a las bodegas en busca de más pruebas, además, analizan cámaras de seguridad y la trayectoria de las balas con las que hirieron a los afectados. De momento, las autoridades no han confirmado para quién iba dirigido el ataque.

Los fallecidos fueron Bernol Enrique Flores Villalobos, de 25 años; Antony González Cruz, de 26, y Ariel Cubillo Solano, de 30 años.

El OIJ buscaba más evidencias en las bodegas donde se llevó a cabo la fiesta clandestina que cobró tres vidas. Foto: Reiner Montero

Entre los cinco heridos está el jugador de primera división Jefferson Rivera Stuart, de 25 años, del Municipal Grecia y quien sigue en recuperación.

Los restantes heridos son de apellidos Acuña Barrera, de 25 años; Arias Gonzalez, de 20 y los otros dos muchachos no fueron identificados porque se fueron rápido del hospital.

El tiroteo ocurrió este domingo 30 de enero, a las 2:30 a. m.

Christian Howard, allegado de Bernol Flores, dijo que la mamá de él le pidió que no fuera a la fiesta.

“La mamá le dijo que no fuera, pero lamentablemente como es la juventud andan en fiestas y él quiso ir, no sé si era ya el destino, porque hasta donde nosotros, como familia, no sabemos que anduviera en malos pasos“, dijo Howard.

[ Futbolista del Municipal Grecia resultó baleado en fiesta clandestina en la que mataron a tres hombres ]

Cubillo, otro de los fallecidos, era dueño de un gimnasio en guápiles y varios amigos llegaron hasta el local a dejar candelas, flores y una foto de él.