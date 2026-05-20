Sucesos

OIJ de Puriscal captura a segundo sospechoso de violento homicidio ocurrido en diciembre

El nuevo detenido es un joven de 21 años de apellido Alpízar

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Por Silvia Coto

El segundo sospechoso de un homicidio perpetrado en Puriscal ya fue detenido, según lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras los allanamientos que realizan en la zona.

La captura del hombre está relacionada con el homicidio de un hombre de apellido Arias, de 33 años, ocurrido el pasado 21 de diciembre del 2025 en la comunidad de Santiago.

Detenido por homicidio en Puriscal
Detenido por homicidio en PuriscalDetenido por homicidio en Puriscal (oij/cortesía)

Según la ampliación brindada por el OIJ de Puriscal, el detenido es un joven de apellido Alpízar, de 21 años, quien figura como sospechoso de participar en los mismos hechos investigados.

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Este caso ya había dejado esta mañana la captura de un hombre de apellido López, de 41 años, detenido durante allanamientos realizados en los barrios Girasol y La Legua.

El detenido, de 41 años, fue capturado tras dos allanamientos en Puriscal. Foto: OIJ
El detenido, de 41 años, fue capturado tras dos allanamientos en Puriscal. Foto: OIJ (oij/cortesia)

Según la investigación judicial, Arias fue interceptado por los ocupantes de un vehículo particular, quienes le dispararon en varias ocasiones. Aunque logró escapar herido y pedir ayuda en una vivienda, posteriormente falleció en un centro médico.

Ambos sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones del caso.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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