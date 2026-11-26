Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a 10 menores de edad, la mañana de este jueves 26 de noviembre durante varios operativos realizados en diferentes lugares de Alajuela y Puntarenas.

Según confirmó el OIJ, los adolescentes tienen edades entre los 13 y 17 años. Del total de detenidos, ocho son hombres y dos mujeres.

Los menores fueron trasladados a la Fiscalía. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las capturas estuvieron a cargo de agentes de la Oficina Regional de Orotina, quienes realizaron las detenciones en la calle, en Alajuela centro, Garabito, Coyolar y Santa Rita.

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Las autoridades investigan a estos menores por su presunta participación en diferentes hechos relacionados con extorsión, amenazas, agresión, ingreso de drogas a centros educativos y portación ilegal de armas.

En total, la investigación comprende nueve causas judiciales.

Una vez detenidos, los menores fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.