Sucesos

OIJ detiene a canadiense sospechoso de trata de personas y explotación laboral en finca de Bagaces

Agentes del OIJ de Liberia allanaron una finca en Bagaces y capturaron a un hombre de 42 años como sospechoso de trata de personas con fines de explotación laboral

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un operativo realizado este viernes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió la captura de un hombre de nacionalidad canadiense, de apellido Otslan, de 42 años, quien figura como sospechoso del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

El operativo fue realizado por oficiales destacados en el OIJ de Liberia, quienes ingresaron a una extensa propiedad ubicada en el sector de Pijije, en Bagaces.

Un canadiense fue detenido como sospechosos de explotar a las personas que ofrecía trabajo
Un canadiense fue detenido como sospechosos de explotar a las personas que ofrecía trabajo (cortesía/cortesía)

Según la investigación, el caso se remonta al año 2025, cuando las autoridades recibieron al menos tres denuncias, además de información confidencial que alertaba sobre aparentes irregularidades relacionadas con contrataciones laborales en la finca.

Las pesquisas señalan que el sospechoso supuestamente publicaba anuncios en redes sociales ofreciendo empleo con atractivas condiciones laborales para tareas de mantenimiento, cuido de animales y otras funciones dentro de la propiedad.

Sin embargo, una vez que las personas aceptaban la oferta y llegaban a la finca, presuntamente eran retenidas en el lugar. Además, según la información recopilada por los investigadores, las víctimas enfrentaban problemas de alimentación, eran despojadas de sus documentos personales y, en algunos casos, habrían sido amenazadas con armas de fuego. Asimismo, las condiciones laborales prometidas inicialmente no se cumplían.

LEA MÁS: Personas quedan atrapadas en techos por inundaciones en Liberia y Bomberos despliega operativo de rescate

Tras varios meses de investigación, los agentes judiciales recopilaron evidencia que permitió solicitar el allanamiento.

Durante el operativo, además de la detención del sospechoso, las autoridades decomisaron dos pistolas calibre 9 milímetros, un rifle tipo AR-15, aproximadamente 300 municiones y varios dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis.

El detenido fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinarán las medidas cautelares.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
bagacesexplotación laboralfincatrata de personasotslan
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.