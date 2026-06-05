OIJ detiene a canadiense sospechoso de trata de personas y explotación laboral en finca de Bagaces

Un operativo realizado este viernes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió la captura de un hombre de nacionalidad canadiense, de apellido Otslan, de 42 años, quien figura como sospechoso del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

El operativo fue realizado por oficiales destacados en el OIJ de Liberia, quienes ingresaron a una extensa propiedad ubicada en el sector de Pijije, en Bagaces.

Un canadiense fue detenido como sospechosos de explotar a las personas que ofrecía trabajo (cortesía/cortesía)

Según la investigación, el caso se remonta al año 2025, cuando las autoridades recibieron al menos tres denuncias, además de información confidencial que alertaba sobre aparentes irregularidades relacionadas con contrataciones laborales en la finca.

Las pesquisas señalan que el sospechoso supuestamente publicaba anuncios en redes sociales ofreciendo empleo con atractivas condiciones laborales para tareas de mantenimiento, cuido de animales y otras funciones dentro de la propiedad.

Sin embargo, una vez que las personas aceptaban la oferta y llegaban a la finca, presuntamente eran retenidas en el lugar. Además, según la información recopilada por los investigadores, las víctimas enfrentaban problemas de alimentación, eran despojadas de sus documentos personales y, en algunos casos, habrían sido amenazadas con armas de fuego. Asimismo, las condiciones laborales prometidas inicialmente no se cumplían.

LEA MÁS: Personas quedan atrapadas en techos por inundaciones en Liberia y Bomberos despliega operativo de rescate

Tras varios meses de investigación, los agentes judiciales recopilaron evidencia que permitió solicitar el allanamiento.

Durante el operativo, además de la detención del sospechoso, las autoridades decomisaron dos pistolas calibre 9 milímetros, un rifle tipo AR-15, aproximadamente 300 municiones y varios dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis.

El detenido fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinarán las medidas cautelares.