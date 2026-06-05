Personas quedan atrapadas en techos por inundaciones en Liberia y Bomberos despliega operativo de rescate

Un operativo de emergencia se da la tarde de este viernes en Liberia, Guanacaste, luego de que varias personas quedaran atrapadas sobre los techos de viviendas a causa de las inundaciones que afectan la zona.

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Según el de Cuerpo de Bomberos, la emergencia se atiende 100 metros al este y 100 metros al norte de Imprenta Liberia, donde se reportó la presencia de personas refugiadas en los techos debido al aumento del nivel del agua.

Bomberos atienden emergencias por inundaciones en Liberia.

Ante la situación, los bomberos movilizaron tres unidades al sitio para efectuar las labores de rescate y valoración de los afectados.

Por el momento, las autoridades trabajan en la zona para poner a salvo a las personas y determinar el alcance de las afectaciones provocadas por las inundaciones.

Se está a la espera de información oficial sobre la cantidad de personas afectadas y el resultado de las labores de rescate.