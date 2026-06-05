Sobrevivió al accidente que mató a su pareja, pero tendrá que despedirla por videollamada

Mientras familiares y amigos se preparan para despedir a Karen Tatiana Segura Solano, la persona que compartía su vida enfrenta un dolor adicional, pues no podrá asistir al funeral.

Jeickel Martínez Elizondo, sobreviviente del accidente en el que murió su pareja, continúa internado y la ha despedido mediante videollamadas desde el hospital.

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Karen Tatiana Segura Solano, de 30 años, falleció junto a su padrastro Jorge Luis Centeno Guevara, en un vuelco de un carro en San Pedro de Pérez Zeledón. Foto: Juan Gabriel Castro Solano para La Teja (Juan Gabriel Castro Solano para La Teja/Juan Gabriel Castro Solano para La Teja)

Jeickel, de 38 años, era quien conducía el vehículo que se volcó la noche del pasado martes sobre la carretera Interamericana Sur, a la altura de Santa Ana de San Pedro, en Pérez Zeledón.

Karen, de 30 años, viajaba en el asiento del copiloto cuando ocurrió el accidente que también cobró la vida de Jorge Luis Centeno Guevara, de 49 años, padrastro de la mujer.

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Un viaje que terminó en tragedia

De acuerdo con Juan Gabriel Castro Solano, hermano de Karen, la pareja regresaba de una visita a Dekra en Pérez Zeledón cuando ocurrió el fatal accidente.

Según la versión que manejan los familiares, una de las llantas del vehículo habría explotado.

“En apariencia, una de las llantas explotó y luego comenzó a dar vueltas hasta donde quedaron volcados”, manifestó Juan Gabriel.

La pareja se dirigía hacia su vivienda en barrio La Pista, en Buenos Aires de Puntarenas, cuando sucedió el percance.

Jorge Luis Centeno Guevara, de 49 años y su hijastra Karen Tatiana Segura Solano, de 30 años, fallecieron en un vuelco de carro el martes 3 de junio del 2026, en San Pedro de Pérez Zeledón. Foto: Para La Teja (La Teja/La Teja)

Un adiós desde el hospital

Mientras la familia realiza los preparativos para despedir a Karen, Jeickel permanece internado en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón recuperándose de las lesiones sufridas en el accidente.

Su condición le impide asistir al funeral de la mujer con la que compartía su vida.

“Él no va a poder estar en el funeral, nos ha estado haciendo videollamadas para ver a mi hermana antes del funeral”, expresó Juan Gabriel.

Las videollamadas se han convertido en la única forma que ha encontrado para acompañar la despedida de Karen desde la distancia.

Una familia golpeada por la pérdida

La tragedia ha causado profundo dolor en la familia, que en cuestión de segundos perdió a dos de sus seres queridos.

Los funerales de Karen Tatiana Segura Solano y Jorge Luis Centeno Guevara están programados para este viernes en Buenos Aires, comunidad donde ambos eran ampliamente conocidos.